Cita vacuna Covid Cataluña: cómo pedir cita y cuándo se abre a la franja de entre 16 y 29 años

La situación epidemiológica es preocupante en Cataluña y, por ello, el departamento de Salud acelera la vacunación. A partir del próximo 6 de julio, empezarán a inocularse los jóvenes de entre 16 y 29 años tras la ola de contagios detectada entre los más jóvenes, según ha explicado en rueda de prensa el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Y es que el número de positivos se ha multiplicado por 10 en las últimas dos semanas.

¿Quién puede pedir cita?

A partir del 6 de julio, ya pueden pedir cita las personas de 16 a 29 años en la web vacunacovidsalut.cat. De forma paralela, la Conselleria de Salud irá enviando los SMS de convocatoria en una nueva fase que se solapará con las de mayor edad, como se ha estado haciendo hasta ahora.

¿Cómo puedo pedir cita?

A través de la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat

Mensaje SMS o llamada por parte del Departamento de Salud

Pasos a seguir

Tienes que entrar en la web vacunacovid.catsalut.gencat.cat. Es posible que, cuando lo intentes, haya una demanda muy alta y tengas que hacer cola para poder acceder a la web y pedir hora.

Debes rellenar un formulario. Te pedirán un número de teléfono, un correo electrónico y el CIP, el número de identificación personal que encontrarás en tu tarjeta sanitaria individual. Si no tienes el CIP, también puedes introducir tu DNI.

Recibirás un SMS para confirmar tus datos.

Si formas parte del colectivo que se puede vacunar, podrás pedir día y hora. En caso contrario, el sistema te dirá que no tienes acceso.

Si la hora y el punto de vacunación no te convienen, el Departamento de Salud recomienda volver a pedir cita en otro momento, ya que las citas se actualizan cada semana en función de las vacunas y las dosis disponibles.

Se avanza la segunda dosis de AstraZeneca para el colectivo de entre 60 y 69 años

El incremento de casos en las últimas semanas, por ahora, no tiene incidencia en los hospitales, donde siguen bajando el número de pacientes en planta (ahora mismo hay 458) y en las ucis (129). Por eso, el Govern no se plantea dar pasos atrás en la estrategia de desescalada. Lo que sí ha hecho el ejecutivo es avanzar en la estrategia de vacunación. Además de abrir cita para la franja de 16 a 29 años, el govern también ha decidido reducir el tiempo de espera entre la primera y la segunda dosis en las personas de entre 60 y 69 años que se vacunaron con AstraZeneca. En lugar de poner la segunda dosis a las 12 semanas de la primera, la pondrán a las 8 semanas. El objetivo es que este grupo de edad, vulnerable al coronavirus, esté inmunizado lo antes posible. El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, también ha llamado a vacunarse a todas las personas de entre 40 y 49 años que aún no lo hayan hecho. "Aún hay terreno por recorrer", ha dicho Argimon.