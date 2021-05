Cataluña levanta el toque de queda y el confinamiento perimetral pero mantiene las reuniones de un máximo de 6 personas: estas son las medidas a partir del 9 de mayo

LEER MÁS La falta de un marco jurídico legal pone en duda las posibles medidas a adoptar tras el estado de alarma

En la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo de la Generalitat, Pere Aragonès, acompañado de la consejera de Presidencia en funciones, Meritxell Budó, ha explicado que los datos epidemiológicos de Cataluña son favorables y permiten seguir con la desescalada "de forma progresiva" . Sin el estado de alarma, a partir del 9 de mayo, Aragonès ha avalado recuperar la movilidad para salir y entrar en Cataluña y también ha ratificado que queda sin efecto el confinamiento nocturno o toque de queda. De la misma manera, el vicepresidente del Govern también ha dejado claro que "no descarta volver a aplicar estas medidas" si la evolución del coronavirus empeora.

El presidente interino de Cataluña también ha explicado por qué el govern se ha echado atrás y, finalmente, ha descartado, de momento, aprobar un decreto para aplicar restricciones como el toque de queda o el confinamiento perimetral. Aragonès ha explicado que, en estos momentos, el Govern "no quiere introduir más confusión cuando "no es necesaria ninguna modificación legislativa urgente" y "no está definido el marco jurídico de salida del estado de alarma". Aragonès ha defendido que la Generalitat "tiene toda la cobertura jurídica necesaria" y ha criticado que el gobierno de España haya aprobado un decreto sin consensuarlo con las comunidades. "La valoraremos cuando lo tengamos. Ahora sólo hay titulares. Nos hubiera gustado que el gobierno español hubiera abordado esto con codecisión con los que están aplicando el estado de alarma y no ha sido así; es una constante que tenemos que lamentar durante todos estos meses y esperemos que cambie", ha apuntado Aragonès.

Reuniones con un máximo de 6 personas

La Generalitat levanta el confinamiento nocturno y el perimetral pero mantiene la limitación a un máximo de 6 personas las reuniones. Esta medida, como afecta a derechos fundamentales, necesita el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a quien el govern llevará su propuesta en los próximos días.

Bares y restaurantes, hasta las 23h

El Gobierno catalán ha anunciado que, a partir del 9 de mayo, los bares y los restaurantes podrán ofrecer cenas en los establecimientos y estarán abiertos hasta las 23h con las condiciones actuales, es decir, con un 30% de aforo en el interior y el 100% en las terrazas.

Desde el 8 de marzo, los locales de restauración pueden abrir de 7:30 a 17:00 horas y los que ofrecen comida para llevar la pueden repartir a domicilio hasta las 23:00 horas o el cliente la puede recoger en el establecimiento hasta las 22:00 horas.

Parques de atracciones, abiertos 6 meses después

Los parques de atracciones, como Port Aventura o el Tibidabo, podrán volver a abrir sus puertas con un aforo del 30%. Estos parques están cerrados desde mediados del mes de octubre. En ambos casos, el primer día de apertura será el 15 de mayo.