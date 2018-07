BCN13J: L'oposició suspèn la gestió d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona

En el debat s’han abordat matèries com el turisme, l’habitatge, la mobilitat, la neteja, la seguretat, la convivència, el top manta, la connexió del tramvia per la Diagonal o la Superilla del Poblenou. Sobre aquest últim tema, la segona tinent d'alcaldia de l'Ajuntament Laia Ortiz (Barcelona en Comú) ha avançat que el seu govern n’implantarà més. Ortiz assegura que ho faran conjuntament amb els veïns dels barris, tot i saber que la consulta veïnal que s’ha fet sobre la Superilla del Poblenou ha sigut rebutjada per un 87% dels ciutadans d’aquest barri.

Des del Grup Demòcrata, el seu portaveu, Joaquim Forn, s’ha pronunciat sobre la connexió del tramvia per la Diagonal. Assegura que ja es va fer una consulta l’any 2010, on els veïns van optar per la opció C: no fer-hi res. Forn creu que invertir 200 milions d’euros pel tramvia és totalment innecessari i afegeix que cal apostar per una alternativa: l’autobús elèctric.

Sobre la mobilitat, Marilén Barceló, portaveu municipal de Ciutadans, ha demanat a Ada Colau que tingui valentia i ambició i que s’enfronti als problemes que hi ha entre els sindicats i la direcció de TMB, per acabar amb la vaga que cada dilluns hi ha al metro de Barcelona.

El turisme, ha estat un altre dels temes destacats del debat. L'oposició municipal coincideix en el fet que Ada Colau no està gestionant correctament aquesta matèria. De fet, assegura Jordi Coronas, portaveu municipal d'ERC, que l'alcaldessa és la responsable de la turismofòbia dels barcelonins i demana diàleg i coordinació entre partits perquè diu que Barcelona no pot ser un parc temàtic.

L’augment dels preus del lloguer a la capital catalana ha marcat també el col·loqui. Carmen Andrés, portaveu municipal del PSC, assegura que la ciutat necessita una llei que limiti els lloguers, però que aquesta cal que vingui impulsada per part de la Generalitat, ja que el govern municipal no pot imposar els preus del lloguer per manca de competències. En matèria d'habitatge, Àngels Esteller, portaveu municipal del PPc critica al govern municipal per estar donant suport als okupes i demana a Colau que empari als veïns afectats per aquest moviment.

María José Lecha, presidenta del grup CUP-Capgirem Barcelona, assegura que el govern d’Ada Colau anuncia projectes a través de notes de premsa però que només ven fum. Ho ha dit en referència al CIE de la Zona Franca. Critica que Colau anunciés que el tancaria i que no ho hagi fet.

Amb tot, els grups de l'oposició suspenen els dos anys de mandat d'Ada Colau. Joaquim Forn, portaveu municipal del Grup Demòcrata puntua el mandat de Colau amb un 2. Marilén Barceló, portaveu municipal de Ciutadans, la suspèn amb un 3. El portaveu municipal d'ERC Jordi Coronas, assegura que és generós i la suspèn amb un 4. Àngels Esteller, portaveu municipal del PPc li posa un 2 i des de la CUP, María José Lecha es nega a posar-li nota perquè diu que el que ha fet Colau durant aquests dos anys no ho mereix.