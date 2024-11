La tertúla de la Brúixola: Aldama, la reforma fiscal i la reunió entre Sánchez i Illa

Avui ha declarat davant l’Audiència Nacional l’empresari Víctor de Aldama, el presumpte aconseguidor de la trama. Segons ha trancendit, De Aldama ha afirmat que la foto que té amb Pedro Sánchez no és casualitat i que, de fet, el president li va donar les gràcies per les gestions fetes. Unes paraules que revelarien que Sánchez coneixia qui era De Aldama i la feina que feia. El PSOE s’ha afanyat a desmentir aquesta versió i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que aquesta declaració confirma que el govern espanyol fa pudor a corrupció i s’ha obert a liderar una moció de censura contra Sánchez.

A la tertúlia, també hem parlat de la reforma fiscal que el govern espanyol ha aconseguit aprovar al Congrés amb el suport dels socis d'investidura després d'una negociació in extremis amb ERC, Junts i Podem. De moment, hi ha un compromís per aprovar un nou impost a les elèctriques tot i que hi haurà deduccions fiscals per a les empreses que impulsin la descarbonització, tal i com reclamava Junts.

També hem abordat la reunió de demà a la Moncloa entre Pedro Sánchez i Salvador Illa i la negociació dels pressupostos de la Generalitat.