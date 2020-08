Comença el ple extraordinari demanat pel President Quim Torra

La sessió comença amb una intervenció del president i continuarà amb els torns de rèplica dels grups parlamentaris, que podran presentar 2 propostes de resolució sobre el debat.

L’objectiu del president és que el Parlament es pronunciï sobre la monarquia, després dels escàndols de corrupció que han transcendit, i la marxa del rei emèrit... a més a més Torra espera que la cambra torni a demanar l’abdicació del rei Felip VI i l’abolició de la Monarquia.

Un ple que des de Ciutadans consideren que no s'hauria de celebrar... el diputat del partit taronja Nacho Martín Blanco explica que els parlaments autonòmics no tenen potestat per debatre sobre aquesta qüestió. Ciutadans, de fet, ha presentat una petició de reconsideració perquè aquest ple no es produeixi.