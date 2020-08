Barcelona farà tests PCR aquest cap de setmana

D os barris de Barcelona, el Besòs-Maresme i Torre Baró, realitzaran tests PCR a tots els seus veïns durant aquest cap de setmana per detectar casos asimptomàtics. El Departament de Salut diu "estar satisfet" amb els resultats obtinguts en les més de 8.000 proves que s'han desenvolupat en diverses localitats catalanes aquests últims dies. A Santa Coloma de Gramenet, per exemple, la taxa de reproducció ha passat d'1,24 a 0,85 en una setmana.

Per ara es faran als barris de Besòs - Maresme i Torrebaró

Veïns fent cua per fer-se el test PCR a Terrassa / ACN

A partir d’aquest cap de setmana, Barcelona se sumarà a altres municipis com Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca de Penedès, Sabadell, Terrassa i Ripollet on també s'ha dut a terme aquesta estratègia per identificar asimptomàtics mitjançant proves PCR voluntàries. El Servei d'Emergències Mèdiques realitzarà les proves voluntàries a la ciutadania als barris del Besòs - Maresme i Torrebaró.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, diu que està d'acord amb l'estratègia de la Generalitat. En una entrevista a La Sexta ha explicat que es fa en aquests dos barris perquè son dels més vulnerables i per tant - així ho indiquen les dades - hi ha més possibilitats que hi hagi casos asimptomàtics.

Aquesta setmana s'estan fent proves a Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet... en aquesta darrera població s'han fet 1.500 proves en 2 dies i s'espera arribar a les 4.500. D'aquestes, la consellera de Salut Alba Vergés ha xifrat en un 1,5% els que donen positiu. A Tarragona, per altra banda, continuen actius una trentena de casos actius amb més de 200 contagiats.