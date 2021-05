LA SIGNATURA

Solo Xavi ilusiona

Llegados a este punto parece que Estamos todos de acuerdo en que Ronald Koeman no seguirá la próxima temporada al frente del Barcelona , a pesar de tener un año más de contrato y lo que económicamente supone para las ya de por sí maltrechas arcas del club, y que solo es cuestión de tiempo que se le comunique su salida.Otra cosa son las formas y si realmente el tecnico holandés se ha merecido ese trato. Me asalta la duda de si Koeman hubiera saldado la temporada logrando un doblete hubiera sido el técnico blaugrana la próxima temporada . Hay un contrasentido, si no crees en Koeman como entrenador no debes confiarle a él tu primer proyecto como entrenador . Además sería puro resultadismo, no tener un proyecto definido. Pero da la sensación de que ahora mismo las cosas no están muy claras en la directiva azulgrana. Llevan ya varios meses al frente del club y tiempo desde que anunciaron su candidatura a la presidencia como para tener perfilado que es lo que quieren hacer en la primera plantilla del Barcelona y no dejarlo a la Improvisación o a cambios de última hora . Eso no sería de recibo. Si no se quería a Koeman que sea por convencimiento y no porque lo trajeron otros y si se quiere o no a Xavi que sea por convencimiento y no porque era la bandera de la candidatura opositora. Solo espero que al menos ellos lo tengan bastante claro, y no de ahora si no desde hace tiempo, porque el tiempo precisamente ahora apremia y por un por desgracia en la situación actual del club no se pueden equivocar . El margen de error es mínimo por no decir casi nulo. Una ventaja tienen, saben que Xavi es el técnico que ahora mismo ilusiona.