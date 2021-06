LA SIGNATURA

El Rendimiento de Griezmann

Ser titular en el Barcelona exige un altísimo nivel futbolístico, Serlo en la delantera ya no digamos. Debes ser uno de los Díez mejores jugadores del mundo en tu puesto si no menos. Estás obligado a marcar la diferencia un día si y otro también. Porque a clubes como el Barcelona sus titulares son siempre los Mejores cuando llegan. Si además se ha pagado una cantidad exageraríamos por tu pase, cerca de 135 M € , ya ni te cuento. Es verdad que Griezmann no tiene la culpa de lo que se paga por él, pero el esfuerzo para traerlo también condiciona su rendimiento. No es lo mismo que fracase Ansu Fati, de coste cero y ficha mucho más baja a qué no rinda un delantero con la segunda ficha más alta de la plantilla y con ese traspaso descomunal. Las cosas como son . Igual que Braithwaite cuyo coste fue de 20 M €. Tanto vales tanto se te exige. El delantero francés se ha quejado amargamente en su pais de que la crítica en el Barcelona ha sido exagerada, y puede tener parte de razón pues en Can Barça todo se magnifica. No es menos cierto que le Falta algo de autocrítica . Esta temporada en líneas generales ha cumplido, digo solo cumplido, no ha marcado diferencias , ha sido intermitente en el rendimiento, y no ha llegado a lo mucho que se le esperaba. Si tuviera que puntuarle de 0 a 10 le daría un 6 o maximo un 6,5. No está mal pero debe mejorar. Recordemos que Setien le dejó en el Banquillo en partidos cruciales e incluso Koeman en alguno también . Y sus razones tendrían. A mi me gusta mucho Griezmann, lo tendría en mi equipo por su capacidad de sacrificio y porque cuando tiene el día marca muchas diferencias, pero hablando de diferencias las marca más a menudo en Francia que en el Barcelona y eso de por sí ya es un motivo de crítica. Constructiva pero crítica.