Radioestadio Catalunya 22/09/2021

Al programa d'avui hem analitzat el comunicat del tècnic Ronald Koeman, en el que ha demanat suport a tots els nivells i ha assegurat que ara mateix el Barça no pot competir pels grans títols. Hem repassat la darrera hora del conjunt culer, hem conegut les alineacions de l'Espanyol - Alabès i hem passat per Madrid per fer la prèvia del Reial Madrid - Mallorca.