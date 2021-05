La Signatura

Que gane el Atlético

Es triste pero esa es la situación en la que ha quedado la liga. Desear que la gane el Atlético se Madrid para que no se la lleve el eterno rival, el Real Madrid. De esperar un fallo en cada partido del Atlético y del Real madrid , los seguidores culérs en su mayoría esperaban que al final del partido la Real Sociedad no le empatara al atlético y acercara la liga al Madrid. Así de triste pero así de cierto. Ese es el escenario final que se le ha quedado al Barcelona se Koeman después de los muchos traspiés en la recta final de la temporada . Solo queda ese pequeño consuelo y el orgullo de tratar de quedar por delante del conjunto blanco. Orgullo y dinero por la clasificación televisiva . El Barcelona se ha caído y con ello demuestra que son muchas más las medidas que se deben tomar de cara al proyecto de la próxima temporada para tratar de ilusionar al barcelonismo. Medidas que deben empezar a tomarse sin mucho retraso. El tiempo ya apremia. La primera si sigue o no Messi. La otra si será o no Ronald Koeman el líder en el banquillo. Medidas importantes y que ya deben estar tomadas . Ha habido tiempo para generar un proyecto de cara a la temporada que viene. Si no, mal asunto. Por cierto, la liga no ha terminado y por orgullo y vergüenza culers el equipo está más obligado a ganar y a defender la camiseta en los dos duelos finales . Y que sepamos que ya la Flauta no va a sonar ni por casualidad la liga ya se ha perdido