Más que perder que a ganar...

Por el título . Ahora si. El Barcelona para tener opciones de ganar esta liga , si está obligado a ganar los tres encuentros que le quedan ya esperar un fallo de los dos rivales directos. Nada fácil , pero menos si no cumple con sus deberes.

Entra en juego la presión de jugar antes o después . Y esto es como todo, si ganas es genial haber jugado antes y traspasas el

Peso y la exigencia a los otros rivales , pero si pierdes... les das alas. Es lo mismo en el fondo, lo que tienes que hacer es preocuparte de lo tuyo y cumplir con tu deber de ganar .

Y aún colea la polémica por la mano de Militao y el penalty contra el Madrid. Es verdad que es una jugada muy decisiva porque pasa del posible 2-1 si Benzema marca el penalty al 1-2, pero todas las interpretaciones , por desgracia son válidas . No se pone nadie de acuerdo sobre si es penalty o no, ni los mismos árbitros y ex árbitros. Es una jugada que con el reglamento actual ofrece dudas pero que se puede pitar. NO HAY CAMPAÑA NINGUNA NI CONTRA EL MADRID NI A FAVOR DE NINGÚN EQUIPO. Y tampoco es bueno presionar en estas tensas tres ultimas jornadas al colectivo arbitral , que ya de por sí falla a menudo, como para ponerle más presión...