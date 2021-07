La signatura

Hacer las cosas bien

Tranquilos con Messi decía el presidente. Lo importante es cerrar bien el acuerdo, que siga y hacer las cosas bien. No es fácil. El límite salarial y el actual presupuesto del club lo dificultan. así lo aseguró un presidente que ayer en El Transistor se mostró convencido de que Messi se quedará en el Barcelona al menos un par de años más. Es verdad que llama la atención que por primera vez desde que llegara Messi al Barcelona el año 2001 o firmase su contrato profesional en el 2005, a día de hoy no tiene contrato que le vincule con la entidad blaugrana. Suena raro si y así lo reflejan con curiosidad las medios de comunicación de todo el mundo . Es que por algo es el mejor jugador del mundo y para muchos, entre los que me Incluyo, el mejor jugador de todos los tiempos. Y es que no es un problema de voluntades, que coinciden en el deseo de seguir ligados el Uno al otro. No, es un problema de posibilidades y de disponibilidad, vamos de realidad pura y dura, que no hay dinero ni margen de maniobra ni fair play financiero que permita encajar ahora mismo esa renovación en las condiciones adecuadas para ambas partes. Así dejo el club Bartomeu. Confiemos y deseemos que la situación no se alargue mucho por el desgaste que para la imagen del club y del propio Messi podría producir . Es un matrimonio casi indisoluble y no imaginamos otra posibilidad. Además de esa renovación depende prácticamente la evolución y resolución de la mayoría de las decisiones que van subordinadas a ella ya sea en materia deportiva como económica y comercial. Messi es hoy por hoy el Punto de partida, el nudo y el desenlace del Barcelona, le pese a quien le pese. Nunca es tarde si la dicha es buena y esperemos que en este caso el refrán se cumpla como así parece. Por cierto mañana España/ Suiza en Cuartos de la Eurocopa de Naciones con Busquets, Pedri y Alba asumiendo un gran papel y protagonismo en el once de Luis Enrique. Un triunfo mañana sería un espaldarazo para nuestro fútbol, nuestros futbolistas y porque no para nuestra liga. Ganamos todos.