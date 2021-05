La signatura

Ganar al Atlético es un caramelo envenenado

La liga está más abierta que nunca y por fortuna se enfrentan directamente los cuatro candidatos en un mismo fin de semana.Bien hubiera estado que jugaran todos a la misma hora por aquello del espectáculo, la igualdad y la emoción del campeonato. Para el Barcelona es un caramelo envenenado ganar al Atlético de Madrid. Si lo hace ha de esperar un error de los blancos. Pero no le queda otra , ni siquiera parar a pensarlo. Están obligados a ganar a pesar de que pueda tener consecuencias no deseadas para los Blaugranas. Ganar y esperar. Además ganar no será fácil. Los rojiblancos se han rehecho y buscarán consolidar una liga que todos le dieron, le dimos por ganada hace ya incluso varios meses. El moreno lo pondrán Antoine Griezmann y Luis Suárez , en su lucha personal de ex jugadores, aunque en la actualidad el francés gana por estado de forma y peso específico en el juego de su equipo. El Madrid, mientras tanto, a la expectativa , además frente a un Sevilla que puede llegar desanimado o tocado por su última derrota ante el Athletic. Tampoco sabemos cómo reaccionará física y mentalmente el equipo de Zidane. También tiene mucho morbo el duelo dominical. Me da la sensación de que este fin de semana no sabremos bien,bien quien gana la liga, por las matemáticas y las probabilidades pero posiblemente sabremos o empezaremos a saber quién ya no la va a ganar. Permanezcan atentos a sus receptores.z