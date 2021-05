la signatura

Decepción tras decepción.

El Barcelona se ha caído estrepitosamente en la recta final de la temporada. Salvo el brillante duelo de la Final de Copa del Rey ante el Athlétic de Bilbao, la última fase de la campaña blaugrana ha sido más que decepcionante. Fracaso tras fracaso, traspiés tras traspiés y fin de liga lejos de los dos candidatos. El Barcelona cada vez se está quedando más lejos de los objetivos. Eso es preocupante. Ya ni lucha las ligas cerca, cae en Europa en Octavos y pierde cada vez más partidos con facilidad. El actual Barcelona está ahora un escalón debajo en el fútbol español y varios en el europeo. Y eso no es fácil de arreglar. Se tarda tiempo, y se necesita dinero y acierto en las decisiones. Lograr solo 5 de 15 puntos en los últimos partidos de la liga , que es cuando se deciden los campeonatos, no solo es inaceptable si no demostración clara de que se necesitan tomar muchas más medidas y más drásticas de las que en un primer momento se podían imaginar. Ya no valen retoques o apuntalar posiciones, no. Da la sensación de que hay que agitarlo todo, moverlo mucho para evitar que la próxima temporada vuelva a decirse que están las mismas caras y los mismos futbolistas que en los últimos cuatro años acumulando decepción tras decepción y fracaso, tras fracaso. Esto es el Barcelona. No puedo terminar hoy sin hacer una merecidisima alusión al equipo femenino del Barcelona que logró su primera e histórica Champions Legue con la brillantez que refleja el 4-0 y una extraordinaria primera parte. El Barcelona se convierte en el primer club que la gana En hombres y mujeres. Ha sido un enorme trabajo de muchos años que tocó la cima ayer. El mismo enorme trabajo que cabe hacer en el masculino para volver a lo más alto.