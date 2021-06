LA SIGNATURA

Debut sin gol

Arrancó España en la Eurocopa sobre un mal césped en la calurosa Sevilla con un decepcionante empate, por lo que significa, que no por el juego, ante la rocosa selección sueca. No jugó mal España, al contrario, tuvo momentos de brillantez y creatividad, en su mayoría liderados por Pedri, Koke o Jordi Alba que no se vieron reflejados en el marcador por la gran actuación del meta sueco Olssen y sobre todo la falta de puntería de nuestros atacantes, en especial Alvaro Morata. Lo de Morata parece un mal endémico, crea y crea oportunidades casi con tanta facilidad como las desaprovecha. Es evidente que está peleado con el gol y que atraviesa una racha de negacionismo hacia la portería contraria muy preocupante. En este fútbol moderno, tan físico, tan igualado , las escasas oportunidades claras de gol debes convertirlas o conviertes los partidos en un calvario y un martilleo constante hacia la portería contraria. Y eso fue lo que nos ocurrió. Fallamos y fallamos hasta la desesperación pero sobre todo Morata y en el primer tiempo una ocasión de oro que cualquier delantero de esta Eurocopa trasformaría normalmente. No esperábamos no comenzar ganando pero no es ningún drama. Las sensaciones del equipo en su mayoría en en gran parte del encuentro fueron muy buenas. Hasta el momento no he visto muchas selecciones mostrar la superioridad en el juego que hizo la nuestra. Si Italia ,quizás Belgica por el nivel del rival, pero poco más. Jugando así los goles tienen que llegar aunque sólo sea por probabilidad de ocasiones creadas. Atención a la actuación de Pedri. Enorme. Jugó todo el partido y lideró a todo un equipo nacional en el momento crucial del partido con solo 18 años y en el día en el que hacía historia siendo el debutante más joven de nuestra historia . Va camino de romper muchísimas barreras. Prefiero aferrarme a eso, a ver la botella medio llena. Esto no ha hecho más que empezar y fútbol y talento tenemos de sobras. Eso sí ante Polonia hay que meterla , aunque sea sólo una.