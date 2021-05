La signatura

Cuidado con Ceferin

La amenaza de sanción pende sobre el Barcelona, Real Madrid y Juventus. La posibilidad de que los tres equipos sean sancionados dos años fuera de las competiciones europeas esta sobre la mesa desde el mismo instante que la UEFA abrió un expediente sancionador a los tres clubes promotores y mantenedores de la llamada Superliga Europea. En estos tiempos modernos no parece muy democrático que Ceferin aplique el brazo de hierro o pretenda ejemplarizar con los tres equipos que más distantes se han mostrado con ella y a los que aún no ha convencido de que regresen pacíficamente al redil( previas disculpas y pago de una multa no inferior a los 5 M €). Estos insisten en la necesidad de cambiar las cosas y auspician un diálogo que parece imposible ante la contundencia de los mensajes del organismo futbolístico internacional. El peligro existe y espero que tanto Florentino Pérez, como Agnelli y sobretodo Laporta , para los intereses del Barcelona, hayan calibrado todos y cada uno de los riesgos que su postura podría conllevar.El perjuicio deportivo y económico de estar dos años fuera de las Champions tendría unas enormes y muy negativas consecuencias sobre el futuro de la entidad catalana. Es verdad que los hipotéticos beneficios que se podrían lograr en un futuro son muy superiores, pero el riesgo existe, está ahí. Me sorprende la inquebrantable fidelidad que , antes Bartomeu y sobre todo ahora Laporta han mostrado para con quien lleva la voz cantante, Florentino Pérez, presidente del club rival por antonomasia. Han estado siempre a su sombra, para lo bueno y para lo malo, y no se han apartado ni una línea. Sus razones tendrán pero el órdago esa grande, y ya está echado. Falta ver las consecuencias, que en ningún caso serán buenas para casi nadie. Por eso.... cuidado con Ceferin que ademas parece rencoroso.