La signatura

El Chelsea bajó a la tierra al Real Madrid

Hasta ahora el Madrid sobrevivió, a duras penas pero sobrevivió. Al límite físico de fuerzas y de efectivos, sorteando las piedras en el camino pero sobrevivió. Hasta que llegó al límite ante un equipo fuerte que le mostró todas sus costuras y evidenció que este Madrid no está tan cerca de ganar la Champions en estos momentos por mucho que se hable y es verdad, del gen competitivo blanco en Europa. Falta por ver la repercusión que tendrá esto en la liga. Pienso que puede beneficiarle en estas últimas 4 jornadas. Ahí si echaran el resto y puede que le de, con permiso del Barcelona que tiene que quitarle al Atletico de Madrid de en medio, para ganar la liga. El calendario blanco es ahora casi el peor de todos pero ha demostrado que aquí si, con la columna vertebral Coutois , Militao, Benzema, Kroos y Modric , puede ganar los 4 partidos . El sábado Mateu Lahoz dirigirá otra vez el duelo decisivo para la liga entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Como ocurriera hace 7 años. Esperemos que tenga más suerte esta vez . Entonces anuló un gol legal al Barcelona que le habría dado el título . Yo no me habría arriesgado repitiendo