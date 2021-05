La signatura

Cambio de ciclo

Una vez más y no se ya cuantas comienza a hablarse de cambio de ciclo de buena parte de los jugadores que formaron parte del Barcelona más ganador de la Historia. Será cierto está vez? Hasta donde llegará? El presidente Laporta fue bastante claro y rotundo ayer e hipotecó sus decisiones. Todo lo que no sea una auténtica revolución, un cambio radical en ese vestuario será , para unos, una decepción y para otros incumplir su compromiso. El sentir en la calle es que esa revolución debió haberse llevado a efecto hace ya mucho tiempo y aunque tarde debe efectuarse ahora con profundidad y contundencia. Los nombres están encima de la mesa. La vieja guardia pretoriana blaugrana Piqué, Busquets, Roberto, tres capitanes, Alba y por extensión Antoine Griezmann. Todos con contrato en vigor, todos con fichas millonarias y fuera de la situación actual del mercado y casi todos en la fotografía de las últimas debacles que han sumido al club en la decepción. Compro que hay que mover el vestuario, agitarlo, cambiar cosas de una vez por todas, pero sustituir a estas vacas sagradas no es fácil. Hace falta dinero, para hacerlo bien diría que mucho dinero, y no solo eso, no te puedes equivocar,porque si reemplazas mal a Busquets pierdes la brújula del equipo. Si no sustituyes bien a Jordi Alba le quitas a Leo Messi a su mejor socio atacante.si no reemplazas la jerarquía de Piqué, le quitas personalidad al equipo. Si, volvemos a lo mismo. Al final no se irán o no se marcharán todos los que se decía , porque no es fácil y porque o se les indemniza o alguno no aceptará rebajar . Para mi además es más importante quitar jugadores que no aportan o han aportado muy poco como Umtiti, Pjanic, Braithwaite, Junior, Neto o Coutinho que no han competido y tienen fichas escandalosas , incluso antes que a la vieja guardia. Pero siempre que llega este debate mi reflexión final es: De acuerdo, limpia de vestuario , pero , serán mejores los jugadores que traigan para sustituirles? Desde que empezó el desfile de los Puyol, Xavi, Iniesta o Alves , la respuesta es clara: NO. Así que agárrense fuerte con la revolución en marcha.