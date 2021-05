La signatura

El Barcelona va a menos

Da la sensación de que los blaugranas van a menos en los últimos partidos . Le cuesta imponer su estilo y no se muestra todo lo Superior que fue en el primer trimestre del año. A raiz del parón de selecciones , solo en contadas ocasiones ha logrado, como en la brillante victoria en la Final de la Copa del Rey, mostrar todo su poderío y brillantez. Ante el Atlético volvió a demostrar que ante los grandes equipos no es capaz de dar la talla , a pesar de que creo que si Pierde esta liga será más por la derrota en casa ante el Granada que no en los duelos directos. Mala primera parte y mejorada Segunda ante un Atlético que fue mucho más Valentí que de costumbre y que se mostró muy superior en el primer tiempo. La baja de Busquets la acusó mucho y sólo Messi se mostró capaz de desbordase a los rojiblancos . El empate era muy malo pero las tablas entre Madrid y Sevilla le hacen albergar esperanzas La liga la tiene de mano el Atlético pero viendo como están dudando todos , cuantos puntos se están dejando por el equipo los aspirantes, me da la sensación que aún no está dicha la última palabra.Solo faltaría que al final fallaran madridistas y atléticos y otra vez el Barcelona desaprovechará su última bala. Pero todo parece posible , para lo bueno y para lo malo, como que te piten un penalty a favor y acaben tirandotelo en tu puerta . Son Cosas del VAR y del fútbol moderno .