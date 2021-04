El sector del teatre desdenya el confinament per vegueries i insisteix en el salconduit

En una entrevista al “Notícies Migdia”, Albaladejo ha reconegut que el govern continua sense escoltar la seva proposta de salconduit per tots aquells que tinguin una entrada de teatre. “No hi ha cap novetat”, ha admès. El que s’està fent ara és retornar els diners a la gent que no pot utilitzar les entrades pel confinament.

Les reserves han caigut un 60%

Des de que el govern ha tornat al confinament comarcal, les reserves d’entrades per obres de teatre han caigut un 60%, segons ADETCA. Per Albaladejo, la situació és crítica: “Estem tristos i els teatres força tocats”.

Els teatres, disposats a resistir

El vicepresident de l’Associació d’Empreses del Teatre de Catalunya, ha deixat clar que, en l’actual context de restriccions i amb l’aforament al 50%, l’ocupació dels teatres és “mínima” però cap dels que formen part de l’associació té al cap tancar: “Estem resistint com mai”.