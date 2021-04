PIMEC alerta de les conseqüències econòmiques del confinament comarcal

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Cañete ha defensat el trinomi de “seguretat, activitat i responsabilitat”. Cañete entén que, si pugen els casos de coronavirus, s’han de prendre mesures però ha recordat que “no hi ha transmissió en els àmbits de l’activitat empresarial.

La vacuna és la solució

També ha reivindicat “la vacuna com la solució” i s’ha preguntat perquè no estem treballant “matí, tarda i nit per posar les vacunes, salvar vides i tornar a l’activitat econòmica”. Segons el president de PIMEC, és molt més car el cost de tancar activitats que el pugui tenir la vacuna.