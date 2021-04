Javier Pacheco (CCOO), sobre les negociacions entre ERC i JxCAT: “No toquen de peus a terra”.

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya", el líder de CCOO a Catalunya ha assegurat que tots aquests dies de negociacions infructuoses són temps perdut a l’hora de reactivar l’economia i atendre les necessitats socials: “Havíem pactat la renovació per al segon trimestre de l’any del paquet de mesures de 700 milions d’euros per fer arribar les ajudes a empreses amb autònoms i treballadors en ERTOs però encara no tenim amb qui seure”.

Treballadors pobres

Javier Pacheco ha reiterat que la paràlisi coincideix amb una situació econòmica molt complicada i un marc laboral que, al seu parer, té “la malaltia de les últimes reformes laborals i això ha empobrit a la classe treballadora”. Segons Pacheco, a Catalunya hi ha un 12% de treballadors pobres, “més de 400 mil persones que no surten de la pobresa malgrat tenir una feina”.

Sobre els EROs anunciats per Caixabank i BBVA, Pacheco ha qualificat d’”indignant” que els bancs anunciïn milers d’acomiadaments després de les ajudes que van rebut per sortir de la crisi bancària i també ha lamentat “la irresponsabilitat” de les administracions en aquest àmbit.