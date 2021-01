El govern manté 7 dies més les restriccions per doblegar la corba

Això vol dir que fins el 24 de gener es mantindrà el confinament municipal durant els 7 dies de la setmana o el tancament de comerços no essencials el cap de setmana. També continuen tancats els gimnasos, les restriccions en la restauració i el món de la cultura, així com la suspensió de les activitats extraescolars.

Una pròrroga que el govern ha anunciat el mateix dia en què ha tornat a pujar el risc de rebrot, fins a 696, i la velocitat de propagació, fins a 1,32. Segons Salut, en les últimes 24 hores s’han confirmat gairebé 4.400 nous positius i 122 morts més. Als hospitals hi ha 40 pacients covid més a planta i 4 més a l’UCI.

[[H4:El Vall d’Hebron avala la pròrroga]]

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el cap de malalties infeccioses de l’hospital de la Vall d’Hebron, Benito Almirante, ha avalat la pròrroga: “Jo confio que en una setmana o 10 dies més la corba no només s’aplanarà sinó que començarà certa davallada. En aquesta onada, el virus es comporta d’una forma diferent, ara hi ha un creixement sostingut i possiblement el descens també serà lent”. Almirante s’ha mostrat preocupat pel creixement de la pressió hospitalària però ha afirmat que, de moment, no ha calgut fer reprogramacions de l’activitat quirúrgica al centre.

[[H4:A favor d’ajornar els comicis]]

Almirante també creu que hi ha motius sanitaris per ajornar les eleccions “tres o quatre mesos”. Aquest doctor considera que s’han de tenir en compte tres factors: l’actual corba de creixement; el fet que a l’hivern el virus es transmet amb més facilitat, i que en uns mesos les persones més vulnerables amb dret a vot ja estaran vacunades.