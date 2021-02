La Fundació Bofill reclama al futur govern reduir a la meitat l’abandonament escolar

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, Miquel Àngel Alegre creu que la lluita contra l'abandonament escolar passa per avançar “amb fermesa” en la millora de l’estructura de l’oferta post obligatòria, de la FP i de noves oportunitats.

Més recursos

Una aposta que ha d’anar acompanyada d’una inversió de 650 milions d'euros. "No és una quimera, no és un increment excessiu i està enfocat a accions educatives que tenen un impacte i un rendiment molt clars”, ha dit Alegre. Aquests recursos han de servir per impulsar més places a la FP i a les escoles de noves oportunitats, a les activitats extraescolars i a les de lleure a l’estiu; potenciar el treball d’orientació als estudiants, i distribuir millor les places públiques de 0 a 3 anys.

Balanç del 2020

Sobre com ha anat l'any 2020, el cap d'estudis de la Fundació Bofill ha assegurat que ha servit per posar de relleu encara més "els dèficits i les mancances" del sistema educatiu a les que si no es fa front provocaran “seqüeles”. Tot i això, Alegre ha destacat “l’esforç encomiable” de tot el sector educatiu per evitar “un curs perdut”.