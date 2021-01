ERC garanteix veu unitària del govern sobre el 14F i valora un ajornament per a votar “sense por”

Sabrià ha assegurat que el seu partit té “la campanya a punt” però reconeix que s’ha de tenir molt en compte la situació epidemiològica del moment i els informes de Salut: És, per això, que el dirigent republicà valora l’opció d’ajornar els comicis “si això ha de facilitar el vot de la gent i ha de servir per augmentar la participació”. Sigui com sigui, el president del grup parlamentari d’Esquerra creu que divendres la prioritat és “buscar el consens dels partits”.

PSC, electoralista.

Tot i això, Sabrià considera que la posició del PSC a favor de mantenir la data del 14 de febrer és electoralista: “Dubto molt que el ministre de Sanitat comparteixi l’opinió del partit de posar per davant les eleccions sense tenir en compte la situació epidemiològica del moment”. Sabrià, en canvi, ha negat que ERC vulgui ajornar les eleccions després que les darreres enquestes apuntin a una pèrdua de pistonada: “En els 90 anys d’història del partit no hem guanyat cap elecció i ara estem més a prop que mai”, ha conclòs.