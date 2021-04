Els parcs infantils denuncien que són l’única activitat diürna tancada a Catalunya

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya", el president de l'Associació d'Empresaris de Parcs Infantils de Catalunya, Carlos Durban, no entén perquè altres sectors, com l’hostaleria, "que són espais tancats on es menja i es beu sense mascareta" poden obrir i ells porten sis mesos tancats.

Demanda judicial sense resposta

En les converses amb la Generalitat, el sector va proposar obrir "amb un 30 de l'aforament, un aniversari per dia o l'ús obligatori de la mascareta a partir dels 6 anys però no ha estat suficient". Segons Carlos Durban, “es tracta d’un tancament arbitrari, desproporcionat i injust” i, per això, vam presentar una demanda judicial que ha estat admesa a tràmit però que encara sense resposta. Ara tenen les esperances dipositades en el pla de desescalada que podria començar el 26 d’abril. “Si la incidència del coronavirus baixa, serem els primers en obrir perquè som els últims”, ha apuntat Durban.

Un sector amb “una mortalitat brutal”

Segons Durban, abans de la pandèmia hi havia uns 250 parcs i ara només en queden 60, el que demostra que “la mortalitat ha estat brutal”. El president de l’Associació d’Empresaris de Parcs Infantils de Catalunya ha afegit que “en 13 mesos, hem obert només 3 i amb restriccions, no hi ha cap sector que ho pugui aguantar”.