Els pagesos reivindiquen que són un sector “essencial” i reclamen al Govern ser vacunats de cara a la campanya de la fruita

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Joan Caball ha avisat que, si la vacunació “no es programa i es fa abans de que comenci la campanya, acabarem malament”. En aquest sentit, s’ha mostrat partidari de vacunar tota la població dels municipis petits que rebin temporers: “En els pobles que augmenta molt el seu nombre d’habitants potser s’hauria de vacunar a tothom per evitar problemes”.

El líder d’Unió de Pagesos també ha reclamat que “el reconeixement” que es va fer al sector en la primera onada de la pandèmia per garantir el subministrament d’aliments es faci “tot l’any”. Segons Caball, això ho ha de plasmar el govern que surti del 14 de febrer amb polítiques per mantenir Catalunya com una “potència de la transformació de matèries primes agràries”.