Els experts creuen possible ampliar l’aeroport del Prat i no tocar la Ricarda

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Sara Ruano ha explicat que és possible ampliar 200 metres la tercera pista per donar cabuda als avions de llarg recorregut i convertir el Prat en un “hub” intercontinental. D’aquesta manera, “potser es veuria afectat l’espai protegit però no s’arribaria a la llacuna”. Segons Ruano, no caldria allargar més la pista perquè els avions més pesats com els Jumbo o l’Airbus 380 ja no es construeixen.

Un aeroport a l’inrevés

Per Ruano, aquesta és la solució davant “el coll d’ampolla” que suposa l’actual sistema operatiu de les pistes d’El Prat que funciona a l’inrevés que la majoria d’aeròdroms, on els avions, amb més pes pel combustible, s’enlairen per la pista llarga i aterren per la curta. A l’aeroport de Barcelona, des del 2006, s’enlairen per la pista que està més a prop del mar (la curta) i després viren directament cap al mar perquè “els veïns de Gavà Mar es van queixar de l’impacte acústic”. Això impedeix que els grans avions puguin enlairar-se per la tercera pista.

Per tot plegat, l’aeroport està a prop d’arribar a la seva màxima capacitat. Si no ho ha fet, ha apuntat Ruano, és per la pandèmia i la caiguda en el nombre de passatgers. Ara, segons el que apunta aquesta experta, el Prat arribarà a la seva capacitat màxima el 2024.