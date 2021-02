Els epidemiòlegs alerten que “no ens poden despistar” amb el relaxament de les restriccions

“Si partim de números alts, això és complica. No és el mateix que t’entri un variant més transmissible amb números de 100 o 200 casos per cada 100 mil habitants que de 500 o 600 com estem ara”, ha afirmat la doctora Vilella sobre el relaxament de les restriccions.

En aquest sentit, veu complicat iniciar una desescalada de cara a la Setmana Santa amb aquests indicadors: “No vol dir que ens haguem de tancar a casa com al mes de març però la forma més fàcil de trencar cadenes de transmissió és baixar la interacció social”.

El ritme de les vacunes

Sobre la campanya de la vacunació, la metgessa del Clínic dubta que arribem a l’estiu amb el 70% de la població vacunada al ritme que anem però “espero que es posin recursos i puguem arribar si no és al 70 al 50% de la població vacunada”.