Els comerciants alerten que estan en “pre ruïna” i reclamen restriccions “més laxes”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Goñi ha assegurat que la pitjor part arribarà quan s’acabin els ERTO i comencin els acomiadaments. Una situació que atribueix a la manca de subvencions: “Hi ha hagut ajudes? No. Si calculem tot el que hem obtingut i com ho hem obtingut, francament, ha estat patètic”.

Falta de diàleg

En aquest sentit, el president de PIMEC Comerç també ha denunciat la manca de diàleg per part de la Generalitat: “Ens agradaria que ens tinguéssim en compte per parlar-ne però l’únic que rebem són les decisions que prenen”. Goñi no es planteja per ara anar a la via judicial però ha recordat que no s’ha pogut demostrar que les botigues “siguin las culpables de l’expansió del virus”.