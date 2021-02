Seguirem mantenint distanciament social quan passi la pandemia?

Seguirem amb mascareta quan acabi el risc de contagi pel coronavirus?

El teletreball ha arribat per quedar-se? Volem evitar veure els companys de feina o hi ha qui no és capaç de fer feina a casa per falta de disciplina.

Els Nadals a distància comporta menys enfrontaments familiars?

Entre els temes a tractar està els dels negacionistes del virus, què negaran quan tot estigui superat? Els no negacionistes són més o menys negacionistes que els negacionistes?

Temps per l'humor amb Marc Gelabert i Sergi Porcel al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.