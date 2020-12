Quines sèries històriques reflexen millor com érem abans?

El nostre historiador Òscar Gonzàlez ens parla avui de com mirar una sèrie de televisió històrica. En sèries que ens situen en fa pocs anys, com la actual temporada de "The Crown" tenim el problema de comparar el que veiem amb el que "recordem". Ens comenta que en moltes ocasions comparem les actituds dels personatges amb les dels nostres contemporanis, quan les mentalitats, tradicions i maneres de reaccionar han estat molt diferents al llarg de la història. O com per exemple que en sèries que enfronten bàrbars i romans, els bàrbars parlen amb un alemany tant actual que té paraules que provenen del llatí o de l'anglès...Quines són les sèries que millor reflexen aquests canvis i quines ho fan pitjor?. Ens ho explica aquesta nit a Nits de ràdio, amb David Cervelló.