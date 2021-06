Quines pensions surten beneficiades amb la regularització de l'IPC?

Iñaki Jiménez Largo, el nostre economista optimista i autor de "Que no te engañen" i "Cuánto sabes de economía" ens parla de com de diferent és la pujada percentual de les pensions, si tens una baixa o la màxima.

Quan un augment és percentual no acaba suposant la mateixa quantitat de pujada per a totes les butxaques, ja que aquells que tenen menys recursos, apenes suposa uns pocs euros, mentre que aquells que tenen la màxima pensió doncs acaba suposant un bon grapat de diners. No és el mateix que et puguis 3 euros la pensió que 50, quan la resta de béns i serveis es pugen tots també en la mateixa proporció.

Ens ho explica el nostre divulgador econòmic, Iñaki Jimenez Largo, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló