Què fa tan atractiva la sèrie "Gambito de dama"?

És el fenomen de l'any, en format mini sèrie, que posa d'acord a crítica i públic, parlem de "Queen's Gambit", la producció de Netflix sobre la ficcionada vida d'una jugadora d'escacs als anys 60 del segle passat als EEUU.

La sèrie consta de 7 episodis i en ella ens parla de com la protagonitza centra la seva vida, fins al punt de la obsessió en el món dels escacs.

Com li arriba aquesta passió i quines addiccions hi genera al voltant són algunes de les subtrames de la sèrie. Les difícils relacions socials o la seva manca d'habilitat en aquest aspecte també dóna molt de joc. És sens dubte la sorpresa i èxit del 2020 per Netflix com ho va ser en el seu moment "Stranger Things"

ens ho comenta Óscar González al Nits de Ràdio, amb David Cervelló