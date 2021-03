Per què mentim?

La Marta ens porta uns estudis que ens ajuden a comprendre les motivacions que tenim els éssers humans per mentir.

Un dels estudis que ens porta fa referència al curiós fenomen que està relacionat amb la gran quantitat de gent que s'ha inventat, que es creu, que el dia dels atemptats del 11S a Nova York, estaven a la ciutat dels gratacels i ho van viure en directe, quan en realitat ho van seguir per la televisió.

És possible viure sense mentir? Hi ha un component genètic? Com són els mentiders compulsius?

A més d'analitzar el tema, escoltem els moments més destacats de la televisió i la societat.

En fem tertúlia per riure una estona al Nits de Ràdio, amb David Cervelló.