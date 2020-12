Són temps per estar en familia, per compartir moments de felicitat, però queda clar que enguany no seran unes festes normals.

Grups bombolla, màxmim de sis persones i com diu la nova nadala, el 25 de desembre, zoom, zoom, zoom.

Comentem les peculiaritats i algun estudi universitari que ens parli de cunyats. Tot en clau d'humor per passar una bona estona i escoltar els missatges de tots els col.laboradors que us dessitgen a tots unes bones festes desde el Nits de Ràdio, amb David Cervelló.