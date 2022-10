NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 28/10/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin i Francesc Fortea analitzem el món de la tecnologia, aplicacions i dels videojocs. Com per exemple comentant l'arribada d'una nova entrega de animació d'Star wars "Els tribuneros" ens fan riure analitzant el preu del panellet Eva Albiol ens explica l'èxit del Be Real.