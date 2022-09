Nits de Ràdio 28/09/2022

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana parlant dels informadors del temps.

El nostre divulgador científic Sheddad kaid-salah ferrón ens parla de la missió DART i de com la inteligencia artificial ens pot ajudar en els propers anys s trobar vacunes més eficients.

Jordi Gonzalez, coach, ens explica com recuperar la il·lusió.

Parlem amb Abril Camino, autora de "Las 27 citas de Charlotte May" on parla de les dificultats de trobar parella en la era de les cites per apps.