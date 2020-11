Nits de Ràdio 25/11/2020

Per riure una estona dividim el món en dos, entre els que són de Spiderman i els que són de Superman amb Thais Buforn i David Morales.

El nostre economista, Iñaki Jiménez Largo, ens parla de perquè puja la borsa amb notícies i no amb fets, com passa ara amb les vacunes, tot i que encara no hagin arribat a ser distribuïdes.

El nostre coach, en Jordi Gonzalez, ens parla del jardí de la ment

Ariadna Giné ens porta un nou personatge amb interès, avui un fotògraf, Juan Cruz Duran, amb projectes nascuts del confinament