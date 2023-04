Nits de Ràdio 25/04/2023

Òscar González avui ens analitza la tercera temporada de "Star Trek: Picard" que ha fet gaudir molt als seguidors de la nissaga galàctica.

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la vida i obra del grup musical "The Mamas and the Papas"

Has sentit a parlar de la Llei de Pareto, o el que és el mateix, de la Llei 80/20? L'Eva Albiol, en el seu reportatge, ens explica en què consisteix i com pot ajudar-te si tens una empresa.

Parlem del llibre de divulgació científica: "La realidad no existe: Cómo entender el mundo cuando entiendes que no entiendes nada" escrita per Jaime Rodríguez de Santiago.