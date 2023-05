Nits de Ràdio 23/05/2023

Òscar González ens parla de dues noves propostes com són la segona temporada de "Schmigadoon" que porta per títol "Schmicago", i l'altre és "La unidad: Kabul".

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." en aquesta ocasió celebrem el concert de comiat de Elton John a Barcelona recordant la seva vida i obra.

En el seu reportatge, l'Eva Albiol ens dona les claus i alguns dels punts principals de la nova llei de l'habitatge, aprovada definitivament pel Senat.

Parlem amb l'autora de "AMAR(ME) + AMAR(TE) = AMAR(NOS)!" Paula Vicent qui ens ajudarà a entendre com d'important és conèixer com som per saber què i com estimar.