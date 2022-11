Nits de Ràdio 21/11/2022

El tabac és la principal causa del càncer de pulmó, però crida l'atenció que augmentin els diagnòstics entre els no fumadors, especialment entre les dones. En el seu reportatge, l'Eva Albiol analitza les causes amb l'Associació per a la Investigació del Càncer de Pulmó en Dones (ICAPEM)

Amb Rosa Domingo donem veu a organitzacions, entitats i idees que ens fan un món més solidari. Avui amb el moviment GivingTuesday. Parlem amb Juan Mezo, el seu promotor a Espanya, de com la iniciativa permet donar una part de les nostres despeses a qui més ho necessita.