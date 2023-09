Nits de Ràdio 20/09/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert ens fa homenatge a dues grans figures que ens han deixat recentment i que van passar per la tele com van ser Pepe Domingo Castaño i María Jiménez

Parlem Lola Castán, autora de "Mil destellos", una novela que ens parla del món de la moda, dels amors prohibits i dels somnis que volem aconseguir per donar sentit a les nostres vides.

El nostre Coach, Jordi Gonzalez, en explica com detectar... "un divà equivocat"

En el seu reportatge, l'Eva Albiol ens presenta un conte per ser escoltat, creat per una professora de violí.

L'escriptor Diego Sánchez Aguilar ens presenta la seva nova novela: "Los que escuchan" on un present alternatiu ens fa reflexionar sobre l'ansietat i la por que defineixen la societat contemporània a través d'un so que ningú no sap identificar.