NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 20/04/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem amb un somriure la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet. Comencem parlant de les divertides imatges dels urinaris químics coronant la Sagrada Familia... Hi ha molts estudis que demostren que llegir un llibre abans d'anar a dormir, ajuda a descansar millor i redueix l'estrès. En el seu reportatge, l'Eva Albiol descobreix el repte "Llegir per Dormir" de l'editorial Penguin Random House. Ariadna Giné ens porta l'actor David Menéndez, també conegut musicalment com Boye, que ens parla de la versió de Macbeth que està representant actualment.