Nits de Ràdio 19/09/2023

Òscar González ens parla de l'actualitat de la vaga de guionistes i actors i com afectarà a la temporada de sèries i ens presenta "The days" que narra els fets sobre la central nuclear japonesa afectada per un sunami.

Victor Ruiz Novel ens narra un fet que "Va tenir premi" com va ser el primer 10 de la història de la gimnasia de la ma de Nadia Comaneci.

A Catalunya prop de 30.000 persones estan diagnosticades amb Parkinson. En el seu reportatge, l'Eva Albiol explica, que com en el cas d'altres malalties neurodegeneratives, el gran repte és trobar eines de detecció precoç.

Parlem amb el Dr José Aznar, psicòleg, que porta varies dècades passant consulta gratuïtament gràcies a que va rebre una herència que el va fer no necessitar més els diners. En parla de "El ser y el ego" el seu darrer llibre.