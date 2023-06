El menjar d'hospital no és que tingui precisament massa bona fama. Tothom té la idea que ha de ser insípid. Però, en el seu reportatge, l'Eva Albiol ha trobat una Clínica on el menjar és bo per a la salut, però també per al paladar.

Comentem quines són les moltes pel·lícules que podem veure aquesta setmana al cinema.