NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 18/12/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Comentem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Pablo Mérida. Especial atenció a l'estrena de "Spiderman, no way home" i de "Mamá o Papá", així com la resta de pel·lícules que s'estrenaran al llarg de festes. A la secció d'història, Òscar González parla amb Imma Muxella del grans "Cantamañanas" de la història.