NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 13/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Òscar González ens porta avui dues noves sèries, la primera és una excel·lent producció feta a Espanya, que es pot gaudir a Atresplayer Premium i que porta per títol "La novia gitana", l'altra és una sèrie documental sobre el "Showtime" de la NBA i que porta per títol "Legado: La historia de los LA Lakers" Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la fatídica nit de "Chernobyl" Les nostres "influencers", Maria José Cayuela i Sònia Martínez ens fan propostes per fer en família aquestes festes de Nadal.