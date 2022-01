NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló: Entrevistem... El nostre divulgador econòmic, Iñaki Jiménez Largo ens parla de la pujada de preus i de la inflació a la zona euro. Josep Ramón Mier ens recomana còmics per seguir les aventures de spiderman sobretot les que tenen a veure amb la darrera película "No way home"