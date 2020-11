Nits de Ràdio 11/11/2020

Per riure una estona dividim el món en dos, entre els que creuen millor rentar els plats a mà o amb el rentavaixelles, amb Thais Buforn i David Morales.

El nostre economista de guàrdia, Iñaki Jiménez Largo, ens parla de la quantitat de pessetes que encara resten per canviar a euros tot just a pocs mesos de la data límit per fer-ho al banc d'Espanya

El nostre coach, en Jordi Gonzalez, ens parla de les vocacions.

Ariadna Giné ens porta una geladeria "zero waste" i parlem amb un dels autors, el Dr. Martínez-González, del llibre "Qué comes"? que analitza les falses creences i els mals hàbits alimentaris al nostre país.